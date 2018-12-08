Paris'te Sarı Yelekler sokakta: 481 kişi gözaltında

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler, başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti.

Ülke genelinde 89 bin polisin görevlendirildiği protestolarda polis, Sarı Yelekler'e biber gazıyla müdahale etti.

Yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan müdahale sonrası 481 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe 211 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Champs Elysées Meydan'ında eylemciler "Macron istifa", "Koyun değiliz" şeklinde sloganlar attı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada gün boyunca, geçmiş eylemlere göre, daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını belirtti.

'MAĞAZA VE RESTORANLAR KEPENK İNDİRDİ'

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

Dün neler yaşandı?

Fransa İçişleri Bakanı, eylemlerin şiddetinin 1 Aralık’takine eş değer olacağını tahmin ettiğine yönelik açıklama yaptı. İstihbarat servisleri aşırı sağ ve aşırı sol grupların harekete geçeceğine dair bilgi aldığını bildirdi.

Paris’in kültürel yapıları, müzeler ve turistik bölgeler ziyaretçilere kapatıldı.

Dün akşam Başbakan Edouard Philippe 6 ‘Sarı Yelek’ ile görüştü. Eylemciler taleplerini bildirmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep etti.



Eylemciler, protestoya hazırlanırken hükümet 89 bin polisle güvenlik önlemlerini artırdı. Eylem yapılacağı düşünülen bölgelerdeki mağazalar çelik ve ahşap malzemelerle korumaya alındı.







