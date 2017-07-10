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  4. 10 Temmuz 2017 10:27

Paris'te ulaşım felç ! 20 metro istasyonu kapatıldı

Fransa'da şiddetli yağışlar nedeniyle Paris'te metro istasyonlarını su bastı.

Paris'te ulaşım felç ! 20 metro istasyonu kapatıldı
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Fransa Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına ve aşırı yağışın başkent Paris'te ve çevresindeki şehirlerde etkili olduğu  belirtildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle Paris'in merkezindeki 20'den fazla metro  istasyonunun sular altında kaldığını kaydeden yetkililer, yağışlar nedeniyle  Porte de Versailles, Maison Blanche, Porte de la Villette, Republique, Jacques  Bonsergent, Quai de la Rapee ve Saint-Michel metro istasyonlarının kapatıldığını  bildirdi.

Başkentte her gün milyonlarca kişinin kullandığı 2, 4 ve 11 numaralı  metro hatları da yağışlar ve su baskınlarından olumsuz etkilendi. Binlerce  Parisli, gece geç saatlerde metro hatlarına ulaşıp evlerine dönebilmek için uzun  süre çabaladı. Sosyal medyada sular altında kalan metro istasyonlarının  görüntüleri paylaşıldı.

fransa , metro , su baskını , paris