Paris'ten silah sesleri yükseliyor

Terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerini artıran AB üyesi Fransa’nın başkenti Paris’te turistlerin uğrak noktalarından biri olan Notre Dame Katedrali’nde silah sesleri duyuldu.

Paris polisinin Twitter’dan duyurduğu olayda bir kişinin polise saldırdığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin saldırganı vurduğu ve etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Yerel basın ve görgü tanıklarına göre saldırganın güvenlik güçlerine bir çekiçle saldırdığı kaydedildi. Güvenlik güçleri yılda 13.6 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali’ni geçici olarak kapattı. Birçok turist katedralin içinde kaldı.

Paris polis birimleri Notre Dame Katedrali’nin dışındaki saldırganın göğsünden vurularak yaralı olarak etkisiz hale getirdiğini ve bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu.