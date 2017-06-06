Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 06 Haziran 2017 17:49

Paris'ten silah sesleri yükseliyor

Paris'te turistlerin uğrak noktası Notre Dame Katedrali yakınlarında silah sesleri duyuldu. Bir kişinin polise saldırdığı açıklandı.

Paris'ten silah sesleri yükseliyor
A+ A-

Terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerini artıran AB üyesi Fransa’nın başkenti Paris’te turistlerin uğrak noktalarından biri olan Notre Dame Katedrali’nde silah sesleri duyuldu.

Paris polisinin Twitter’dan duyurduğu olayda bir kişinin polise saldırdığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin saldırganı vurduğu ve etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Yerel basın ve görgü tanıklarına göre saldırganın güvenlik güçlerine bir çekiçle saldırdığı kaydedildi. Güvenlik güçleri yılda 13.6 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali’ni geçici olarak kapattı. Birçok turist katedralin içinde kaldı.

Paris polis birimleri Notre Dame Katedrali’nin dışındaki saldırganın göğsünden vurularak yaralı olarak etkisiz hale getirdiğini ve bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu. 

silah , polise , fransa , sesleri , saldırı , paris