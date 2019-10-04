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  4. 04 Ekim 2019 11:35

Patronuna kızan işçinin intikamı acı oldu

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde bulunan Bradford şehrinde kızgın bir işçi, önce şirkete ait bir tırı ardından patronun 80 bin sterlinkik Range Rover cipi ekskavatörle parçaladı.

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İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Bradford şehrinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
 
Patronunun uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olduğunu söyleyerek eve gitmesini istediği elemanı, ekskavatörle bir tır ve patronunun 80 bin sterlinlik cipini parçaladı.
 
Ortalığı birbirine katan adamı izleyen işçilerden bir kısmı olayı an be an kayıt altına alırken, bir kısmı ani bir kararla ekskavatöre tırmanarak adamı durdurdu.
 
Ancak adamın kızı, işçilerin babasına saldırdığını ve bir kaburgasını kırdığını söyledi.
 
 
 

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