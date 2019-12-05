Petrol gemisine korsan saldırısı: 1'i Türk 19 kişi kaçırıldı

Ham petrol taşıyan Yunan tankeri Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Tankerdeki 19 mürettebatın kaçırıldığı belirtildi.

Ham petrol taşıyan tanker, 3 Aralık'ta Nijerya’nın Bonny Adası'na 77 deniz mili açıklıkta saldırıya uğradı. Tankerdeki 18’i Hintli, 1’i Türk 19 mürettebatın kaçırıldığı ve diğer 7 mürettebatın da tankerde kaldığı belirtildi.

Saldırıda tankerin hasar almadığı belirtilirken, tankerin Hong Kong bandıralı ‘Nave Constellation’ olduğu ve Yunan deniz nakliyat şirketi Navios Tankers Management’e ait olduğu bildirildi.

Tankerin güvenli bir yere çekildiği ve kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yapıldığı duyuruldu.

2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip ‘Nave Constellation’ dev tankerin Hong Kong bandıralı olduğu öğrenildi.