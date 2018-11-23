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  4. 23 Kasım 2018 09:06

Pisa Kulesi'nde bu pozu vermek tarih oluyor

İtalya'da turistlerin başlıca uğraklarından, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi'nin eğiminin azaldığı açıklandı. Orta Çağ'dan kalma, 57 metre uzunluğundaki kulen son 20 yılda 4 santimetre düzelmiş.

Pisa Kulesi'nde bu pozu vermek tarih oluyor
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İtalya'da turistlerin başlıca uğrak noktalarından, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü uzmanlar, kulenin eğiminin azaldığını açıkladı.

Kuledeki restorasyon işlerini izleyen gözlem grubuna göre, Orta Çağ'dan kalma, 57 metre uzunluğundaki kulen son 20 yılda 4 santimetre düzeldi.

Pisa Kulesi 1990 yılında, yıkılabileceği endişesi üzerine 800 yıldır ilk kez ziyaretçilere kapatılmıştı. O dönem kule 4,5 metre eğikti.

Polonyalı uzman Michele Jamiolkowski önderliğindeki bir grup uzman 1993'ten 2001'e dek kuleyi sağlamlaştırmaya çalıştı.

Kule, yaklaşık 260 milyon dolarlık masrafla 45 santimetre düzeltilebildi.

Son gelişmeleri yorumlayan Profesör Salvatore Settis, "Sanki kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu" dedi.

Pisa Üniversitesi Jeoteknik Profesörü Nunziante Squeglia ise "Önemli olan çan kulesinin sağlamlığı, ki o da beklenenden iyi" diye konuştu.

Mühendisler sevinçli

1773'te yapımına başlanan kule, 5 yıl sonra yana yatmaya başlamıştı.

Pisa Kulesi'nin inşa edildiği kum ve kil taban, güney tarafında kuzey tarafından daha yumuşaktı.

Kulenin üçüncü kulesi yapıldığında kayan toprak temeli yerinden oynatmıştı.

Mühendisler, kuleyi kurtardıkları için sevinçli.

Pisa Kulesi'ni ziyaret eden neredeyse tüm turistlerin çektiği fotoğrafı çektirebilmek ise hala mümkün.

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