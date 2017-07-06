PKK Almanya'da birkaç ayda 13 milyon Euro topladı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Örgütünün 2016 raporu açıklandı. Buna göre iç tehdit açısından en önemli tehdidi oluşturan unsurlar dinci terör, sağ ve sol aşırı gruplar ile casusluk faaliyetleri olarak sıralandı.

PKK Almanya'da birkaç ayda 13 milyon Euro bağış topladı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Örgütünün 2016 raporuna göre iç tehdit açısından en önemli tehdidi oluşturan unsurlar dinci terör, sağ ve sol aşırı gruplar ile casusluk faaliyetleri olarak sıralandı.



En büyük tehdidi Selefiler oluşturuyor



İç güvenlik açısından dinci terörün en önemli tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Federal Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Hans Georg Maassen, trendin artış yönünde olduğunu söyledi. Almanyanın IŞİD ve diğer aşırı dinci grupların hedefinde olan bir ülke olduğunu kaydeden Maassen, bireysel ya da organize eylemler olabileceği konusunda uyardı.



Selefilerin sayısı 10 bini aştı



Almanyadaki Selefilerin sayısı konusunda bilgi veren Maassen, 2013'te 5 bin 500 dolayında olan Selefilerin sayısının 2015te 8 bin 350ye, 2016da ise 10 bin 100e ulaştığını açıkladı. İstihbarat birimlerine göre, Almanyada 680 dolayında radikal İslamcının terör eylemi yapma olasılığı bulunuyor.



Maassen'in açıkladığı istihbarat raporuna göre, Almanyada aşırı sola mensup 28 bin 500, aşırı sağda ise 12 bin 100 kişi bulunuyor. 13 bin dolayında da İmparatorluk vatandaşı olarak bilinen bir grup mevcut.



PKK son 2015 sonu 2016 başında Avrupa'da 25 milyon Euro bağış topladı



Rapora göre, Almanyada PKK ve ona bağlı örgütlere üye 14 bin dolayında kişi bulunuyor. PKK yanlılarının örgüte eleman toplamanın yanı sıra zorla bağış topladığına da dikkat çekiliyor. Buna göre, Almanyadan IŞİDe karşı mücadele adı altında 180 dolayında kişi PKK saflarına katıldı. Örgütün Almanyada topladığı bağışlar ise, sadece Eylül 2015 ile 2016 yılı başına kadar 13 milyon Euroyu buldu. Avrupa çapında topladığı bağışın ise 25 milyon dolayında olduğu tahmin ediliyor.



2004'ten bu tarafa 4 bin 400 soruşturma



1993 yılında yasaklı örgütler kapsamına alınan PKKnın bugüne kadar kurduğu 53 örgütün yasaklandığı, 2004 yılından bu tarafa ise, eyaletlerin PKK yanlılarına dönük 4 bin 400 soruşturma açtığı raporda yer alan bilgiler arasında.



Raporda DHKP-C ve ülkücü grupların da Almanyada tehlikeli gruplar arasında adı geçiyor. DHKP-Cnin 650, ülkücülerin ise 170 dernekte 7 bin dolayında üyesi olduğu belirtiliyor.