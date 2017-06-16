PKK, Fransa'yı haraca bağlamış

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (EUROPOL) tarafından yayımlanan yıllık “AB’de Terörizm Durumu ve Eğilimi Raporu” (TE-SAT), PKK’nın Avrupa’da mali kaynak elde etme amaçlı faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Özellikle Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre, 2016’da PKK’nın haraç toplama, propaganda ve örgüte eleman sağlama faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Fransa tarafından verilen bilgilere göre, PKK bu ülkede yasalara uygun faaliyetleri, aralarında Fransa Kürt Konseyi ve Kürdistan Enformasyon Merkezi’nin de bulunduğu unsurlarla yürütürken yasadışı bir dalı zaman zaman şiddete başvurma yoluyla haraç topladı. Sadece Fransa’da örgüt tarafından toplanan paranın 5.3 milyon Euro düzeyinde olduğu bilgisi de raporda yer aldı. İtalya, Kürt göçmenler arasından çatışma alanlarında görev yapmak üzere milisler ya da Avrupa’da görev yapacak PKK aktivistleri toplanmaya çalışıldığını bildirdi. İsviçre ise PKK’nın gençler için ücra alanlarda ideolojik eğitim kampları işletiyor olabileceğine yönelik şüphesini iletti. DHKP-C de TE-SAT 2017 raporunda yer aldı. Belgede, DHKP-C’nin AB’de hiç saldırı düzenlemediği ancak çok sayıda Birlik ülkesindeki ağlarıyla Türkiye’de faal olan unsurlara mali ve lojistik destek sağladığı vurgulanıyor. Raporda, Avrupa’da eylem düzenlemek isteyen DEAŞ bağlantılı teröristlerin, alternatif bir yöntem olarak, silahlandırılmış insansız hava araçlarına yönelebileceği uyarısında bulunuldu.



