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  4. 19 Kasım 2019 12:26

PKK yandaşlarının yüzüne ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' diye haykırdı!

Fransa'da Morgane isimli Fransız kadın, PKK'ya destek eylemi yapan terör örgütü yandaşlarına 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırdı.

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Terör örgütü PKK/YPG yandaşları örgüt paçavralarıyla Fransa'da eylem yapmaya çalışan teröristler, uzun zaman unutamayacakları bir olayla karşı karşıya geldiler. Bir Fransız kadın terör ögütü yandaşlarının yanına yaklaşarak, "PKK teröristir" deyip daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.  Bu olanlar karşısında neye uğradıklarını şaşıran teröristler şaşkına dönerken, bazıları Fransız kadının üzerine yürüp darp etmeye kalktı.
 
FRANSIZ POLİSİ TERÖRİSTLERİ DURDURMADI
 
Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edilirken, olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.
 
 
 

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