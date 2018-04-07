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  4. 07 Nisan 2018 12:02

PKK'dan Sibel Can protestosu

Almanya’nın Hamburg kentinde uzun yıllardan sonra sahne alan şarkıcı Sibel Can düğün salonunda verdiği konser öncesi PKK sempatizanları tarafından protesto edildi.

PKK'dan Sibel Can protestosu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşliğinde geçen Pazar günü şarkıcılılar Hatay’da sınır karakolunu ziyaret etmişti. “Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerlere moral vermek için yapılan ziyarete, şarkıcı Sibel Can da katılmıştı. Hatay’daki ziyaretin ardından Almanya’nın Hamburg kentinde konser veren Sibel Can PKK sempatizanları tarafından protesto edildi. Sibel Can’ı protesto edenler, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin bayraklarını taşıması dikkat çekti.

Avrupa Postası’nın haberine göre, Hamburg’un Harburg ilçesindeki Phönix Düğün Salonu’nun ortaklarından Alman Sosyal Demokrat Partili ( SPD) Belediye Meclis Üyesi Martin Çelik ve ethnoevents konser organizasyonlarının kurucusu sahibi ve aynı zamanda Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği'nin (HAAK-BİR) Başkanı Sait Aslan tarafından düzenlenen gecede Sibel Can konser öncesi protesto ile karşılandı.

Sibel Can’ın konserinin “basına kapalı düzenlendiği” gerekçesiyle medyayı içeri almayan konser organizatörleri Hamburg Türk Basın Birliği üyesinin, yandaş basın için önceden konser bileti dağıttığı öne sürüldü.

Odatv

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