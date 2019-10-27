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  4. 27 Ekim 2019 10:18

PKK'lılar Türk bayraklı otomobile saldırdı!

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde bir bebek de olan Türk ailenin aracına saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı.

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Norveç’te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 

Olay, başkent Oslo’da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde ise, bir çocuğun ağladığı görüldü.

Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullanırken, saldırı sonrasında 2 PKK sempatizasının gözaltına alındığı belirtildi.

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