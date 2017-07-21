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  4. 21 Temmuz 2017 11:47

Plajda cinsel ilişki rezaleti ! Bir de alkış tuttular

İngiltere'de sevgili olan çift, plajda onlarca kişinin gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi.

Plajda cinsel ilişki rezaleti ! Bir de alkış tuttular
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İngiltere'de Troon plajında düzenlenen alkol partisinde çalılıkların arasında cinsel ilişkiye giren çift, kendilerini izleyip görüntüleyen vatandaşlara aldırmadılar. Etrafta bulunan vatandaşlar ise kum üzerindeki çalılıklarda ilişkiye giren çifte tezahürat yaparak alkış tuttular.

Videonun, plaja alkol partisi için gelen yakşalık 6000 öğrencinin bulunduğu anda çekildiği tahmin ediliyor.

POLİS 10 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis aldığı ihbar üzerine plaja gelen polis öğrencileri içtiği alkollere el koyup yaklaşık 10 öğrenciyi gözaltına aldı.

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