Plajda cinsel ilişki rezaleti ! Bir de alkış tuttular

İngiltere'de Troon plajında düzenlenen alkol partisinde çalılıkların arasında cinsel ilişkiye giren çift, kendilerini izleyip görüntüleyen vatandaşlara aldırmadılar. Etrafta bulunan vatandaşlar ise kum üzerindeki çalılıklarda ilişkiye giren çifte tezahürat yaparak alkış tuttular.
Videonun, plaja alkol partisi için gelen yakşalık 6000 öğrencinin bulunduğu anda çekildiği tahmin ediliyor.
POLİS 10 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI
Polis aldığı ihbar üzerine plaja gelen polis öğrencileri içtiği alkollere el koyup yaklaşık 10 öğrenciyi gözaltına aldı.