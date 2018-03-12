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  4. 12 Mart 2018 11:02

Polis aracından PKK propagandası

Afrin'de darbe üstüne darbe alan PKK, yandaşlarını Avrupa’da sokaklara döktü. Terör örgütü PKK'nın kadın provokatörü polis aracını kullanarak hoparlörde propaganda yaptı.

Polis aracından PKK propagandası
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda binlerce teröristini kaybeden PKK/PYD, Avrupa’daki yandaşlarına sokaklara çıkıp algı operasyonu yapmaları talimatı verdi. Örgütün emriyle önceki gün Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gösteriler yapan terör yandaşları Mehmetçik'i hedef gösterdi; bazı kentlerde camilere ve kültür merkezlerine saldırılar düzenledi.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ 

Almanya'nın Berlin, Dortmund ve Hamburg kentlerinde PKK/PYD terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Teröristlerin Berlin'deki gösterisi sırasında büyük bir skandal yaşandı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, araçlarını teröristlere tahsis ederek terör propagandası yapılmasına göz yumdu. PKK'lı bir kadın Alman polis otosunun hoparlöründen kitleye sloganlar attırdı. Otomobilden dakikalarca sokaktakilere seslenen kadın Türkiye'yi karalamaya çalıştı ve Avrupa ülkelerini terör örgütüne yardım etmeye çağırdı.

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