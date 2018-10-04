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  4. 04 Ekim 2018 11:09

Polis çırılçıplak soyup darp etmişti; suçsuz çıktı

İngiltere'de gözaltına alındıktan sonra, çırılçıplak soyulan ve darp edilen adam, suçsuz çıktı.

Polis çırılçıplak soyup darp etmişti; suçsuz çıktı
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Paul Ponting isimli iş insanı, 2014'te Ormskirk'te evine gelen polis tarafından gözaltına alındı. 48 yaşındaki adama önce biber gazı sıkıldı. Ardından darp edilerek zorla polis aracına bindirildi. Polisin sert müdahalesine Ponting'in çocukları da şahit oldu.
Kodese atılan adam önce çırılçıplak soyuldu, ardından da darp edildi. İş insanının suçsuz olduğu günler sonra ortaya çıktı. Adamı haksız yere darp eden polisler hakkında soruşturma açıldı.

Polis merkezi haksız yere darp edilen adama 35 bin sterlin ödeme yapmak zorunda kaldı.

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