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  4. 30 Mayıs 2017 16:22

Prenses, Başbakan'ı hastanelik etti

Brüksel'de düzenlenen bir koşu yarışında Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancası Belçika Başbakanı Michel'in kulaklarına zarar verdi.

Prenses, Başbakan'ı hastanelik etti
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Brüksel'de düzenlenen bir koşu yarışında Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancasına fazla yakın duran Belçika Başbakanı Charles Michel'in kulakları zarar gördü.

20 kilometre koşusunun başlatan Belçika Kralı Philippe'nin en küçük kız kardeşi Prenses Astrid'in yanında duran Michel'in silahın sesine tepki gösterdiği anlar da kameralara yansıdı. Sputnik'in haberine göre pazar düzenlenen koşudan bir gün sonra Michel, çınlayan kulakları yüzünden sağlık kontrolünden geçmek zorunda kaldı.

'BU HAFTA TEDAVİ GÖRECEK'

Belçika Başbakanı'nın bugünkü yoğun programının da iptal edilmesi gerekti. Michel'in sözcüsü Baren Leyts, Başbakan'ın hafta boyunca tedavi görmeye devam edeceğini söyledi.

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