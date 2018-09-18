Putin'den düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model 15 kişilik askeri mürettebat taşıyan uçağı Suriye'nin düşürdüğünü açıkladı. Rusya İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İsrail ordusu ise Rusya'nın iddialarını yalanladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi. Putin, 'Rus uçağını İsrail vurmadı. Trajik ve bir şansızlık zinciri gibi görünüyor. Hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Alınacak önlemler herkesi ilgilendiriyor. Önlemler Suriye'deki askeri personelin güvenliğine yönelik olacak.' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 15 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirerek, "Uçak, İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Lazkiye saldırısı sırasında kayboldu" açıklamasını yapmıştı.

PUTİN'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Putin "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada yanlışlıkla gelişen trajik olaylar zincirine benzeyen bir durum var gibi. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" dedi.

"İSRAİL'İN SORUMSUZ DAVRANIŞI NEDENİYLE 15 ASKERİMİZ ÖLDÜ"

Rus Savunma Bakanlığı; " Radarda kaybolan uçağımızı Esed güçleri vurdu ve buna İsrail sebep oldu. İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü. İsrailli pilotlar askeri uçağımızı Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne itti. İsrail planlanan operasyondan sadece 1 dakika önce bizi uyardı. Ancak bu süre savaş uçağımızın güvenli alana geçmesi için yeterli değildi. 15 askerimiz İsrail'in sorumsuz davranışları nedeniyle öldü. İsrail'in Rusya'daki davranışları provokasyona neden oluyor. İsrail ordusunun uçağımızı inişe hazırlanırken görmemesi imkansız. İsrail'in bu düşmanca davranışına uygun ölçülerde karşılık verme hakkına sahibiz." açıklaması yapıldı.

RUS SAVUNMA BAKANI İSRAİLLİ BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile konuştu. Şoygu; "İsrail Savunma Bakanı ile konuştuk onlara İsrail'in davranışlarının sorumsuzca olduğunu söyledim. 15 Rus'un ölümüne onların davranışlarının neden olduğunu ve tek sorumlunun İsrail olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: ANLAŞMA ETKİLENMEYECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada; "Rus uçağının düşürülmesi endişe verici, durum değerlendiriliyor. " açıklamasında bulunuldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de meydana gelen olayın haritasını yayınladı.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Rusya İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İSRAİL'DEN YANIT

İsrail, Rus askeri uçağının Suriye'de Esed güçleri tarafından vurularak düşürülmesinde sorumluluğu olduğu suçlamasını reddetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır. İsrail jetleri çoktan üslerine dönmüştü" denildi.

FRANSA 'MÜDAHALEMİZ YOK' DEMİŞTİ

Uçağın radarda kaybolmasının ardından Fransa'nın Rus askeri uçağını düşürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Reuters'e konuşan Fransız askeri yetkili, "Olayla ilgili hiçbir bağlantımız yok" açıklamasında bulunmuştu.