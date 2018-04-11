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  4. 11 Nisan 2018 16:48

Rakamlar korkunç ! Kadınların yüzde 81'i tacize uğruyor

Yapılan araştırmalarda ülkedeki kadınların yüzde 81'i sokakta ve toplu taşımada tacize uğruyor.

Rakamlar korkunç ! Kadınların yüzde 81'i tacize uğruyor
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Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 81'inin sokakta veya toplu taşımada fiziksel veya sözlü tacize maruz kalıyor.

Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsünce (IFOP) Uluslararası Kamusal Alanda Cinsel Tacizle Mücadele Haftası kapsamında gerçekleştirilen anketin sonuçları dün yayımlandı. Araştırma 26-29 Ocak'ta 15 yaş üstü 2 bin kadının katılımıyla yapıldı.

Araştırmaya göre, Fransa'da kadınların yüzde 81'inin sokakta veya toplu taşıma araçlarında fiziksel veya sözlü tacize maruz kalıyor.

Kadınların yüzde 38'i toplu taşıma araçlarında cinsel saldırıya uğruyor. Bu oran sokakta yüzde 21. Kadınların yüzde 44'ü de saldırganın kendilerini yolculuk boyunca takip ettiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 32'si fiziksel taciz ve saldırıya, yüzde 8'i ise tecavüze uğradığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, aralık ayında yayımladığı bir raporda, ülkede her yıl ortalama 220 bin yetişkinin cinsel saldırı ve tecavüze maruz kaldığını, bu kişilerin yüzde 86'sının suç duyurusunda bulunmadığını ve şikayette bulunanların da yüzde 40'ının başvurusundan vazgeçtiğini açıklamıştı.

AA

kadın , ülke , taciz , araştırma
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