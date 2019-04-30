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  4. 30 Nisan 2019 23:41

Ramazan çadırlarına çirkin saldırı

Almanya'da ramazan ayı süresince yapılacak etkinlik için kurulan çadırlara Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

Ramazan çadırlarına çirkin saldırı
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Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince  gerçekleştirilecek "Festi Ramazan" etkinliği için kurulan çadırlara kimliği  belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek festivalin organizatörü Ergün Özkara, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi.  Özkara ilk gece su tanklarının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek  kirletildiğini ifade etti.

Özkara, "Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra  gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların  içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara Nazi  sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz  sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler." dedi.

Ergün Özkara, haber verdikleri polisin olay yerinde inceleme  yaptığını, daha sonra Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak  konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Bu saldırının festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını  belirten Özkara, "Türk Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek  isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an  her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve  açılış gününü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund takımının maç yaptığı Signal Iduna Park Stadyumu'na  700 metre mesafedeki Remydamm'a kurulan festival alanı, ramazan boyunca her gün  18.00 - 24.00 saatlerinde açık olacak.

AA

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