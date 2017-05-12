Roma'da korkutan patlama

Roma'da patlama meydana geldi. Patlamada ölü ya da yaralı bilgisi ulaşmazken çevredeki bir arabanın hasar gördüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler Binası'na yakın bir postanenin önünde meydana gelen patlamanın bir mektuptan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bir araç hasar gördü.

Patlamanın gerçekleştiği Aventino bölgesinde Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu belirtilirken, itfaiye ve polisin olay yerine geldiği ifade edildi. Olay yerindeki siviller tahliye edildi.



