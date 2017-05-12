CHP'ye kayyum şoku! Yönetime atama yapıldı
CHP'ye kayyum şoku! Yönetime atama yapıldı
Vatandaşa kan kusturuyorlardı; polisten nefes kesen baskın
Vatandaşa kan kusturuyorlardı; polisten nefes kesen baskın
Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Şok gerçeği balayı fotoğraflarına bakınca farketti
Şok gerçeği balayı fotoğraflarına bakınca farketti
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
Güzel mankene striptiz dayağı; kanlar içinde kaldı
Güzel mankene striptiz dayağı; kanlar içinde kaldı
Aynı araçla tam 5 milyon kilometre yaptı
Aynı araçla tam 5 milyon kilometre yaptı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 12 Mayıs 2017 13:13

Roma'da korkutan patlama

İtalya'nın başkenti Roma'da Birleşmiş Milletler binasına yakın bir noktada küçük çapta bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Roma'da korkutan patlama
A+ A-

Roma'da patlama meydana geldi. Patlamada ölü ya da yaralı bilgisi ulaşmazken çevredeki bir arabanın hasar gördüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler Binası'na yakın bir postanenin önünde meydana gelen patlamanın bir mektuptan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bir araç hasar gördü. 

Patlamanın gerçekleştiği Aventino bölgesinde Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu belirtilirken, itfaiye ve polisin olay yerine geldiği ifade edildi. Olay yerindeki siviller tahliye edildi.

 
 

patlama , roma