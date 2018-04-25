Röportaj yapacaktı...Kafasını kesti !

Danimarkalı mucit Peter Madsen, kendi yaptığı denizaltıya röportaj yapmak için gelen kadın gazeteci Kim Wall'u öldürmek ve cesedini parçalayarak denize atmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yaz kafası bedeninden ayrılmış halde bulunan gazeteci Kim Wall'u öldürmek suçundan yargılanan Peter Madsen'a ömür boyu hapis cezası verildi.

İsveçli gazeteci Kim Wall'un cesedi kaybolduktan 11 gün sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu. Kadının bazı vücut parçaları ise bulunamadı.

Çelişkili ifadeler veren Madsen, polise ilk konuştuğunda, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. İkinci ifadesinde ise gazeteciyi öldürmediğini ancak cesedini parçalara ayırdığını açıklamıştı.

Buna göre Madsen Kim Wall için denizaltının kapağını tutarken gelen bir dalga sonucu dengesini kaybettiğini, denizaltının kapağının kadının kafasına vurduğunu söylemişti. Ancak Madsen'ın ifadesinin tersine Wall'un kafatasında darbe izine rastlanmadı.

Polis yapılan otopside gazetecinin genital bölgesinde14 adet bıçak darbesi tespit etmişti.