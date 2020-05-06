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  4. 06 Mayıs 2020 19:00

Rusya Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı!

Rusya Kültür Bakanlığı basın servisi, Bakan Olga Lyubimova'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı!
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Rusya Kültür Bakanlığı basın servisinden Anna Usaçyova, Bakan Olga Lyubimova'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lyubimova'nın durumunun ağır olmadığını kaydeden Usaçyova, "Bakan uzun zamandır evde bulunuyor ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyor" dedi.

BAŞBAKAN DA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'de de Covid-19 tespit edilmişti. Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürüyor.

CAN KAYBI SAYISI 1537'YE ULAŞTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısının 165 bin 929’a, ölü sayısının 86 artarak 1537’ye, iyileşen sayısının da 1462 artarak 21 bin 327’ye ulaştığı bildirilmişti.

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rusya , koronavirüs
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