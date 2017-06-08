Saldırganın kimliği polisi şoke etti

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yakınlarında polise çekiç ve silahla saldıran 40 yaşındaki Farid İkkam’ın saldırı anındaki görüntüleri yayınlandı.

Amatör video görüntülerinde sıçrayarak 3 polisten birini hedef aldığı görülen İkkam'ın batı değerlerine inanan bir doktora öğrencisi olduğu, 3 dil bildiği ve gazetecilik yaptığı ortaya çıktı.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Farid İkkam, anti terör birimlerince gözaltına alındı. Hükumet, İkkam'ın saldırıyı IŞİD adına ama tek başına yaptığına inandıklarını açıkladı.

Ezber bozdu

Fransa'da meydana gelen terör saldırıları bir "terörist profili" ortaya çıkarmıştı. Bu şahıslar çoğunlukla 16 ila 30 yaş arasında, küçük suçlara bulaşıp cezaevinde radikalleşen ya da çeşitli Selefi camilerde radikalleşen kişiler. Gelecekten umudunu kesen, ailevi sorunları olan, varoşlardan, yoksul mahallelerden gelen ve çoğu poliste kaydı bulunan kişiler oldu.

Farid İkkam, yanyana devriye gezen üç polisten birine saldırmak için uzaktan, elinde çekiçle atladı ve "Ben halifenin askeriyim. Bunu Suriye için yapıyorum" diye bağırdı.

Polis, saldırının ardından saldırganın evinde yaptığı aramada, Farid İkkam'ın IŞİD'e katıldığını anlattığı bir video kaydı buldu.

Hükumet sözcüsü Christophe Castaner, "Bunun tek başına yapılan bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Daha saldırdığı anda sarfettiği kelimeler nedeniyle bunun bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı" dedi.

Farid İkkam adlı saldırgan Notre Dame Katedrali yakınlarında 3 polis memurunu hedef alarak ve aralarından bir polisi önce çekiçle yaralamış ve silahla vurmuştu. Saldırgan 2 polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.