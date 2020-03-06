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  4. 06 Mart 2020 15:12

Salgın nedeniyle o ülkede de okullar tatil edildi

Tüm dünyada koronavirüs vakaları hızla yayılırken Bulgaristan'ın başı B tipi grip salgınıyla dertte. Ülke genelinde okullar çarşamba gününe kadar tatil edildi.

Salgın nedeniyle o ülkede de okullar tatil edildi
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Bulgaristan’da bir grip salgınının ülke geneline yayılması nedeniyle okullar tatil edildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki tüm okullarda eğitime bugünden itibaren, haftaya çarşamba gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verilirken, üniversitelere de eğitimlerini belirli bir süre durdurulmaları tavsiyesinde bulunuldu. Bunun yanı sıra, hastane ve sağlık merkezlerinde aşı yapılmasını yasaklanırken, tüm planlanmış ameliyatlar iptal edildi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından, toplu halde gerçekleştirilen kültürel ve spor etkinliklerinin de yapılmaması için uyarısında bulunuldu.

Sağlık uzmanları, Bulgaristan genelinde ‘tip B’ gribinin hızla yayıldığının altını çizerken, hastalığın genelde çocuk ve gençlerde görüldüğünü ifade ediyor.

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