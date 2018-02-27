Kerkük petrolünden Türkiye için güzel haber geldi
Kerkük petrolünden Türkiye için güzel haber geldi
Tespit edildi ! ByLock'a böyle giriş yapmış
Tespit edildi ! ByLock'a böyle giriş yapmış
Kavga değil katliam: 14 kişi öldü !
Kavga değil katliam: 14 kişi öldü !
Türkiye ile ABD masaya oturuyor... Tarih belli oldu !
Türkiye ile ABD masaya oturuyor... Tarih belli oldu !
Dev havalimanında yeni ortak TAV oldu !
Dev havalimanında yeni ortak TAV oldu !
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak izin !
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak izin !
Dengeleri altüst etti ! 2019'da dünyanın...
Dengeleri altüst etti ! 2019'da dünyanın...
HDP'li vekiller hakkında flaş karar ! Düşürüldü...
HDP'li vekiller hakkında flaş karar ! Düşürüldü...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Şubat 2018 21:08

Salih Müslüm'den küstah açıklama

PYD'nin eski eşbaşkanı küstah açıklamalarda bulundu.

Salih Müslüm'den küstah açıklama
A+ A-

Çekya'nın skandal bir kararla serbest bıraktığı terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı açıklamalarda bulundu. Müslim, küstah açıklamasında, "Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım" dedi. Salih, Finlandiya'da oturma iznine sahip olduğunu söyledi.

Yakalama kararı olmasına rağmen önceki gün Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Çekya'dan Salih Müslüm açıklamasıÇekya'dan Salih Müslüm açıklaması

Çekya yargısının tartışmalı kararı sonrasında Reuters’ın son dakika haberinde Müslim küstahça konuştu. Terör örgütünün elebaşı, “Türkiye’nin hakkımdaki yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım” dedi.

Öte yandan Reuters’ın geçtiği son dakika haberlerinde Müslim, Çekya’dan nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Müslim, “Finlandiya’da oturma iznim var” dedi.

türkiye , çekya , yakalama kararı , salih müslüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM