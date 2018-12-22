''Sarı yelekliler'' protestosunda ölüm

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde, 36 yaşındaki otomobil sürücüsü, yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta bekleyen diğer araçlara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Fransa'nın Perpignan kentinde, bir otomobil sürücüsü, yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta beklemek zorunda kalan diğer araçlara çarparak yaşamını yitirdi.

Fransız medyasına göre, dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki otomobil sürücüsü, Perpignan kentinde yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerce kapatılan kavşakta beklemek zorunda kalan diğer araçlara çarptı.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, eylemi yapanlar hakkında "kasıtsız cinayet ve trafiğin akışını engelleme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

200 noktada yol kesme eylemi

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriye katılanların sayısının ciddi oranda düştüğü görülürken, ülke çapında 200 noktada yol kapama eylemi yapan protestocuların sınırlarda tırların geçişini engelleyeceği bildirildi.

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler kapatılmadı.

Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789’da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" şeklinde slogan attı.

Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı.

Gösteriler

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.