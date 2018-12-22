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  4. 22 Aralık 2018 15:40

''Sarı yelekliler'' protestosunda ölüm

Fransa'da sarı yeleklilerin yaptığı eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

''Sarı yelekliler'' protestosunda ölüm
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Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde, 36 yaşındaki otomobil sürücüsü, yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta bekleyen diğer araçlara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda  yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Fransa'nın Perpignan kentinde, bir otomobil sürücüsü,  yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta beklemek zorunda  kalan diğer araçlara çarparak yaşamını yitirdi. 

Fransız medyasına göre, dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki  otomobil sürücüsü, Perpignan kentinde yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerce  kapatılan kavşakta beklemek zorunda kalan diğer araçlara çarptı.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, eylemi yapanlar hakkında "kasıtsız  cinayet ve trafiğin akışını engelleme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda  yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

200 noktada yol kesme eylemi

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin  düzenlediği gösteriye katılanların sayısının ciddi oranda düştüğü görülürken, ülke çapında 200 noktada yol kapama eylemi yapan protestocuların sınırlarda  tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. 

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs  Elysees Caddesi'nde bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs  Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik  yerler kapatılmadı.

Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde  yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında  kaldı. 1789’da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan  saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre  Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam  ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan  göstericiler, sık sık "Macron istifa" şeklinde slogan attı.

Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya  sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde  de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı.

Gösteriler

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine  tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel    Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri,  ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal  bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik  koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek  konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka  sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4  bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

AA

fransa , otomobil , sürücü , protesto
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