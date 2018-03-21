Sarkozy'nin gözaltı sürecine yedi saatlik ara

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının finansmanı iddiaları üzerine dün gözaltına alınan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin geceyi evinde geçirmesine izin verildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının yasa dışı finansmanı iddialarına ilişkin dün gözaltına alınan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geceyi evinde geçirdi.

GÖZALTI SÜRECİNE 7 SAATLİK ARA

Europe 1 radyosunda yayınlanan haberde, dün gözaltına alınan Sarkozy'nin gözaltı sürecine 7 saatlik ara verildiği belirtildi.

Haberde, Paris yakınlarındaki Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam eden Sarkozy'nin, gece yarısına doğru evine gitmesine izin verildiği ifade edildi. Sabah 07.30 itibarıyla evinden çıkan Sarkozy'nin, tekrar polis merkezine dönerek sorgusuna kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

"GÖZALTI MOLASI" ALIŞILMIŞ BİR UYGULAMA DEĞİL

Gözaltında olan birinin evine dönmesine izin verilmesinin veya gözaltı süresine ara verilmesinin alışılmış bir uygulama olmadığına dikkat çekilen haberde, hastalar ve yaşlılar için bazı durumlarda benzer uygulamaların gündeme gelebildiği, Sarkozy'nin ise eski bir cumhurbaşkanı sıfatı taşıdığı için "gözaltı molası" verildiği kaydedildi.