Satanistler okul yolunda tecavüz edip katlettiler

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Babai kasabasında yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu okuluna gitmek isterken korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.

Harkiv merkezindeki okuluna gitmek için yola çıkan Alisa adlı 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni satanist semblollerinin yanında bulundu.

Okula gitmek için evden çıktıktan 24 saat sonra bulunan Alisa'nın otopsisinde genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Alisa'nın cansız bedeninin yanında kafası kopartılmış iki de horoz yavrusunun bulunduğu öğrenildi.

Ukrayna polisi tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen Alisa'nın cinayetiyle ilgili olarak 40 yaşlarındaki bir erkek şüphelinin arandığı açıklandı.



