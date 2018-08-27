Seks fantezisi hastanede bitti !

29 yaşındaki kimliği belirsiz adam, yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenmeden şüphelenen doktorlar yaptıkları ilk tetkiklerin ardından korkunç gerçekle yüzleştiler. Adamın bağırsaklarında makatından soktuğu 15 haşlanmış yumurta bulunuyordu.

Partneriyle birlikte 'chemsex' (uyuşturucu özelliği bulunan kimyasallarla yaşanan seks deneyimi) fantezisi yapmak için bir araya gelen genç adam bu kez kantarın topuzunu fazla kaçırdı.

'YUMURTALARI HAŞLADIKTAN SONRA SOYDUK'

Zira cinsel temas sırasında fantezinin sınırlarını zorlayan adam makatından 15 haşlanmış yumurta soktu.

Çarpıntı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adam 'yumurtaları haşladıktan sonra soyduk ve teker teker içeri ittirdik' dedi.

DOKTORLAR ŞAŞKIN

Olayın ardından açıklama yapan doktorlar adamın bağırsaklarını yumurtadan arındırmak için 'ellerinden geleni yaptıklarını' söyledi ve ekledi:

"Yumurtaları karın boşluğundan temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Yumurtalar bağırsakta yırtılmaya sebep olmuş. Hasta bir kaç gün müşahade altında kaldıktan sonra taburcu edilecek."