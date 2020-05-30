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  4. 30 Mayıs 2020 09:03

Seksi masaja mahkemeden onay çıktı!

Avrupa'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yasaklanan "Tantra masajı" mahkeme kararıyla yeniden başladı.

Seksi masaja mahkemeden onay çıktı!
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Tantra masaj salonları özgürlüklerine kavuştu. Avrupa genelinde seks sektörü bir süredir yasaktı. Tantra’nın durumu ise belirsizliğini koruyordu.

Essen'deki iki Tantra masaj salonu, corona yasakları kapsamında kapatılmış, buna gerekçe olarak da ‘çıplak hizmet verilmesi' gösterilmişti. Gelsenkirchen'de bir mahkeme ise Tantra'nın ‘seks işçiliği' olmadığına ve yasak kapsamına girmediğine hükmetti. Tantra salonlarının ‘kırmızı lambalı ev' şeklinde değerlendirilemeyeceğine ve hijyen kurallarına uyularak yeniden açılabileceğine karar verildi.

Cinsel ilişki yasak
Vücudun her bölgesinin uyarılmasını öngören Tantra, orgazma, masaj yoluyla ulaşmayı öngörüyor ve cinsel ilişki tabu olarak kabul ediliyor.
 

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