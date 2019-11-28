Seri tecavüzcü prezervatif alırken kameraya yakalandı

İngiltere'de yakalanan Joseph McCann adlı sapığın mahkemesinde kan donduran yeni detaylar ortaya çıkıyor. Londra'da yaşayan 37 yaşındaki erkeğin kurbanıyla seyahat ettiği anlar, bir güvenlik kamerasına takıldı.

İki kız çocuğunu zorla aracına bindiren sapık, bir marketten prezervatif alırken kameralar kayıttaydı. Otomobil polis tarafından durdurulduğunda ise, kaçmaya karar verdi.

İki kız çocuğu Greater Manchester sokağında yürürken McCann aracıyla yanlarına sokuldu, "Sabahtan beri sizi arıyorum" dedi.

Çocuklar küçük çaplı bir şok yaşamışlardı, çünkü hiçbiri Congleton'da yaşamıyordu. Çocuklara, kız kardeşine zorbalık yaptıkları suçlamasını yöneltti:

"Yüzünüzde gözlük veya ağzınızda diş kalmayacak, sizi doğrayacağım. Ya arabaya binersiniz ya da sizi basit bir şekilde öldüreceğim."

Çocuklar tehdidin ardından McCann'ın aracına bindi. Ancak söylediği gibi kız kardeşinin yanına gitmiyorlardı. Çocuklara sürekli sessiz olmalarını ve çenelerini kapalı tutmalarını söylüyordu.

Akşamüstü saat 18.44'te bir akaryakıt istasyonunda durdular. Aracın ön koltuğunda oturan kız çocuğuyla bir süre konuştu ve daha sonra istasyondaki markete girdi.

Marketten prezervatif aldı, öfkeli ve aceleciydi. Bu sırada İngiliz polisi Cheshire ve Manchester'da McCann ve otomobilini arıyordu.

Tekrar hareket eden araç Clayton Bypass'ın dolambaçlı yollarında ilerlerken, kaçırılan çocuklar çığlık atıyordu. Bu sırada bir polis devriye aracı tarafından durduruldular.

Polisler aracın içine baktıklarında arka koltukta dehşete düşmüş iki kız çocuğu gördü, paniğe kapılan McCann kaçmaya karar verdi.

Kilometrelerce süren kovalamacada sapığın aracı bir başka otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ise bu kez koşarak kaçmayı denedi. Bahçe çitlerinden atladı, polis peşine düştü.

Bulduğu bir bisiklete bindi, ardından Stoke kentinde bir taksi çevirdi. En sonunda tarlalar arasında koştu, çıktığı ağaçta polis tarafından yakalandı.

Devam eden mahkemede 37 yaşındaki McCann, 20 Nisan-5 Mayıs arasında 11 kadın ve kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu. Kurbanların yaşları 13 ve 71 arasında değişiyor.

Daha önceki duruşmalarda, 21 yaşındaki iki kız kardeşten birinin sapık tarafından kaçırıldığı, kurbanın daha önce hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyleyerek yalvarması üzerine McCann'in tecavüz yerine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Aracına bindirdiği bir başka kadına ise idrarını zorla içirdi, boğazına bıçak dayadı ve tecavüz etti. Kurbandan adresini isteyen sapık, erkek arkadaşını bıçaklayacağı tehdidini de savurdu.

Kurbanlardan biriyle barda tanıştı, evine bırakmayı teklif etti. Sarhoş kadını yatağa bağlayan saldırgan, kurbanın çocuklarına annelerinin gözü önünde tecavüz etti.

25 yaşındaki bir kurban ise, sapığın arabasında defalarca kendisine tecavüze ettiğini, 12 saatlik işkencenin bir votka şişesini McCann'in başına vurmasıyla bittiğini anlatmıştı.