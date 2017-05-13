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  4. 13 Mayıs 2017 22:30

Siber saldırının vurduğu İngiltere'de son durum

İngiltere ve İskoçya'da siber saldırıyla kullanım dışı kalan Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin tamamına yakınının normale döndüğü bildirildi.

Siber saldırının vurduğu İngiltere'de son durum
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İçişleri Bakanı Amber Rudd, dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 ülkeyi etkileyen ve İngiltere ile İskoçya'da 50'ye yakın hastanenin bilgisayar sistemlerini kullanım dışı bırakan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

İlgili bakanlar ve bürokratların katıldığı Acil Durum Toplantısı'nın (COBRA) ardından konuşan Rudd, siber saldırıdan etkilenen yaklaşık 50 hastanenin bilgisayar sistemlerinin tamamına yakınının (yüzde 97) normale döndürüldüğünü söyledi.

Hükümetin siber saldırılar karşısındaki eylem planında yanlışlık olmadığını belirten Rudd, "Bununla birlikte, her zaman daha fazlasını yapmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Rudd, saldırıdan etkilenen bilgisayar sistemlerindeki hastalara ait verilerin zarar gördüğüne ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

AA

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