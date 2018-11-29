Silahlı saldırgan 20 öğrenciyi rehin aldı

Rainews'a göre Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi.

Olaya müdahale eden polis, olay yerinde saldırganı yakalayıp gözaltına aldı.

Üzerinde silah bulunmayan 28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen tıp ekibi tarafından sakinleştirici verilen adam, derhal Frosinone psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

Kısa süren rehin alma vakasında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.