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  4. 29 Kasım 2018 13:28

Silahlı saldırgan 20 öğrenciyi rehin aldı

İtalyan devletinin haber kanalı Rainews, orta bölgedeki Fiuggi kentinde bir erkeğin 20 öğrenciyi rehin aldığını duyurdu. Akıl sağlığıyla ilgili sorunları olan saldırgan, polis operasyonunda yakalanıp psikiyatri hastanesine gönderildi.

Silahlı saldırgan 20 öğrenciyi rehin aldı
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Rainews'a göre Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi.

Olaya müdahale eden polis, olay yerinde saldırganı yakalayıp gözaltına aldı.

Üzerinde silah bulunmayan 28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu belirtildi. 

Olay yerine gelen tıp ekibi tarafından sakinleştirici verilen adam, derhal Frosinone psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

Kısa süren rehin alma vakasında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

 

rehine , italya
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