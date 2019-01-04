Siyasetçilere siber saldırı

Almanya'da aralarında Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakanı Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçi siber saldırı kurbanı oldu. Siyasetçilerin telefon numaraları, kredi kartı bilgileri ve adresleri internette yayımlandı.

Almanya'da siyasilere yönelik siber saldırı şoku yaşanıyor.

Aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin bilgisayarına siber saldırı yapıldı.

Berlin Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu RBB'nin haberine göre, federal meclisteki yüzlerce milletvekilinin kişisel verilerine yönelik bir siber saldırı düzenlendi.

Bilgisayar korsanlarının saldırılarından Federal Meclis'te Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti olmak üzere tüm partiler etkilendi.

Saldırıya maruz kalan milletvekilleri ve diğer siyasetçilerin telefon numaraları, kredi kartı ve iletişim bilgilerinin sosyal medya üzerinden ifşa edildiği aktarıldı.

Alman medyasında yer alan diğer bilgilere göre CDU ve CSU'dan 405, SPD'den 294, Yeşiller'den 105, Sol Parti'den 82 ve FDP üyesi 28 kişinin özel bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda gazeteci, şarkıcı ve sanatçının da olduğu vurgulandı.

Sızdırılan verilerin daha ziyade kişisel veriler olduğu ve aralarında güncel siyasi belgelerin bulunmadığı belirtildi.

Verilerin nereden ele geçirildiği ve belgelerin Noelden önce bir Twitter hesabı üzerinden internete sızdırılmaya başlanmasına karşın olayın takibinin neden yapılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ele geçirilen verilerin ve belgelerin çok fazla olması nedeniyle tek bir noktadan ele geçirildiklerinden yola çıkılıyor. Siber saldırının arkasında kimin bulunduğu da yine henüz bilinmiyor.