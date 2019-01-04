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  4. 04 Ocak 2019 12:55

Siyasetçilerin tüm kirli çamaşırları ifşa oldu

Bilgisayar korsanları yüzlerce Alman siyasetçinin özel bilgilerini ele geçirerek yayımladı. Aşırı sağcı AfD’ye bağlı politikacılar olaydan etkilenmezken, partinin Döbeln’deki bürosuna saldırı düzenlendi.

Siyasetçilerin tüm kirli çamaşırları ifşa oldu
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Almanya'da aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter  Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin bilgisayarına siber saldırı yapıldığı bildirildi. 

İnternet üzerinden yayımlanan bilgiler arasında siyasetçilerin kredi kartı bilgileri, telefonları, özel mesajlaşmaları ve fotoğrafları bulunuyor.

Federal polis olayı doğrularken, siber saldırılarda Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan  Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU),  Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Partinin (Die Linke) bu saldırılardan etkilendikleri; Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise etkilenmediği  belirtildi.

Alman medyasında yer alan diğer bilgilere göre CDU ve CSU'dan 405,  SPD'den 294, Yeşiller'den 105, Sol Parti'den 82 ve FDP üyesi 28 kişinin özel  bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda gazeteci, şarkıcı ve  sanatçının da olduğu vurgulandı.

Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunun henüz tespit edilemediğini bildirdi.

İfşa edilmediler ama saldırıya uğradılar

Öte yandan, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi vekillerinin herhangi bir verisinin ifşa edilenler arasında bulunmadığı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde ise Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kasabasındaki AfD bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda AfD bürosunun camları kırılırken, bina önündeki araçlar da zarar gördü.

Görgü tanıkları, bir adamın patlama olmadan önce büro önündeki çöp kutusuna bir madde attığını belirtti. Chemnitz polisi saldırıyı doğrularken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

hacker , bilgisayar korsanı , almanya
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