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  4. 29 Nisan 2020 19:36

Sokağa çıkma yasaklarını gevşetince vaka oranı fırladı !

Bosna-Hersek'te gevşetilen sokağa çıkma tedbirleri sonrası vaka oranında patlama yaşandı. Ülkedeki iki özerk bölgede uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarında keskin bir artışa neden oldu.

Sokağa çıkma yasaklarını gevşetince vaka oranı fırladı !
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Geçtiğimiz 24 saatte ülkede 93 yeni vaka ve 2 ölüm yaşandı. Salı günü ise sadece 29 yeni vaka görülmüştü. Gevşetilmenin başladığı pazartesi günü ise 49 vaka açıklanmıştı.

Ülkede yapılan 29 bin 130 test sonucunda bin 677 vaka ve 65 ölüm yaşandığı bildirildi.

Bosna’daki Hırvat ve Sırp özerk yönetimlerinde virüsün ilk yayılmaya başladığı Mart ayı başında bazı tedbirler alınmıştı.

Sırp özerk yönetimi çalışanların işlerini halletmeleri için evlerinden 3 saatliğine çıkmalarına izin veren gevşemeyi geçtiğimiz pazartesi uygulamaya koymuştu.

Bosna’daki en yüksek vaka oranı Sırpt özerk bölgesindeki Banja Luka’da görülüyor.

Sözcü

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