Şoke eden sözler: Türkiye'ye daha fazla Suriyeli gönderilmeli

Almanya, Türkiye’ye gönderme işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan'ın Midilli adasındaki bir mülteci kampında çıkan yangında bir sığınmacının hayatını kaybetmesi ve olay sonrasında yaşanan huzursuzluklar, adalardaki mülteci kamplarının durumuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Alman hükümeti, Türkiye-AB mutabakatı çerçevesinde Suriyelilerin Türkiye'ye gönderilme işlemlerinin hızlandırılması ve daha fazla Suriyelinin gönderilmesinin sağlanması çağrısı yaptı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye desteğin sürdüğünü belirterek, "Ancak ödemeler daha da hızlı bir şekilde yapılabilir mi noktasında düşünmek için sürekli yeni vesileler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Seibert, Türkiye'ye geri gönderilen Suriyelilerin sayısının artması ve işlemlerin hızlandırılmasının "çözümün bir parçası" olduğunu belirtti.

"KAMPLAR DERHAL BOŞALTILSIN" ÇAĞRISI

Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ise Yunan adalarındaki mülteci kamplarının derhal tahliye edilmesini ve tahliye edilenlerin başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri tarafından kabul edilmesini talep etti. Pro Asyl idari direktörü Günter Burkhardt, "Binlerce insanı çaresiz bir duruma sokanlar, durumun tırmanmasında da sorumluluk taşımaktadırlar" açıklaması yaptı.

Midilli'deki Moria kampında çıkan yangında bir kadının ölmesi ve 17 kişinin yaralanmasının ardından Yunan hükümeti, adalardaki binlerce sığınmacının ana karaya gönderilmesi işlemlerini hızlandırmak istiyor. Moria kampı ve çevresinde 12 bin sığınmacı barındırılıyor. Kampın nüfusunun, kapasitesinin dört katına ulaştığı belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında sadece 6 bin 300 kişilik kapasite bulunmasına rağmen toplamda yaklaşık 25 bin kişi barındırılıyor. Ağustos ayına kadar adalara varan sığınmacı sayısı günde 180 civarındayken bu sayı iki hafta önce 250'ye, geçen hafta da 340'a yükseldi.

MUTABAKAT TÜRKİYE LEHİNE İŞLİYOR

Alman İçişleri Bakanlığının Çarşamba günü açıkladığı verilere göre AB ile Türkiye arasında mülteci mutabakatının imzalandığı Mart 2016'dan bu yana Yunanistan'dan Türkiye'ye bin 904 kişi gönderilirken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde gönderilenler eklendiğinde bu rakam 2 bin 200 olarak kaydedildi. Buna karşılık AB ülkelerinin Türkiye'den kabul ettiği sığınmacı sayısı ise 24 bin 348'i buldu. Türkiye'den gönderilen Suriyelilerin 8 bin 896'sı Almanya'ya gitti.

Mutabakat, Yunanistan'ın, Türkiye üzerinden kendi topraklarına ulaşan Suriyelileri geri göndermesini, Türkiye‘nin ise geri aldığı her Suriyeli için bir Suriyeli sığınmacıyı AB ülkelerine gönderebilmesini öngörüyor.

İLTİCA SÜRECİ AĞIR AKSAK İLERLİYOR

Yunan adalarındaki birikmenin başlıca nedeni, Türkiye'ye geri gönderme işlemlerinin ağır aksak yürümesi ve işlemleri yürütecek personel sıkıntısı olarak görülüyor. Yunan adalarına ayak basan ve iltica başvurusunda bulunan Suriyeliler, uluslararası hukuk uyarınca başvuruları sonuçlandırılana kadar geri gönderilemiyor. Başvurusuna ret yanıtı verilen sığınmacıların karara itiraz hakkı da bulunuyor.

Personel sıkıntısı nedeniyle başvurulara yanıtların gecikmesi sonucunda adalardaki birikme de artıyor. Sığınmacılar iltica başvuruları kesin olarak sonuçlanıncaya kadar adayı terk edemiyor.

Yunan yetkililer, adaya ayak basan bir kişinin iltica sürecinin tamamlanmasının en az 1,5-2 yılı bulduğuna dikkat çekiyor.

MUTABAKAT YENİDEN MASAYA YATIRILIYOR

AB, mutabakat kapsamında Türkiye'ye sığınmacılar için harcanmak üzere altı milyar euroluk mali destek taahhüdünde bulunmuştu. Bu taahhüt kapsamındaki kaynağın bu yıl sonuna kadar tamamen ödenmiş olması öngörülüyor. Son dönemde Türkiye'ye yönelik mali desteğin 2019 sonrasında da devam ettirilmesi yönünde çağrılar yükseliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ve AB Komisyonu'nun mültecilerden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ile birlikte 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.