Sonunda IŞİD'in terör örgütü olduğunu anladılar

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti tarafından sunulan önergeye geçen haftaki oturumda parlamentoda grubu bulunan partilerin büyük çoğunluğu destek verdi. Kimlerin vatandaşlığının geri alınacağına Göçmenler ve Uyum Bakanlığı’nın karar vereceği bildiriliyor. Yeni yasaya göre Danimarka vatandaşlığını kaybeden kişilere e-vatandaşlık yoluyla e-posta gönderilerek, vatandaşlıktan atıldıkları ve karar itiraz edebilmeleri için dört haftalık süreleri bulunduğu bildirilecek. İki yıl süreyle geçerli olacak yasa 2021 yılında yeniden ele alınacak.

Öte yandan kabul edilen tasarıda terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için Suriye ve Irak’a giden Danimarka vatandaşlarının yasa kapsamı dışında tutulacağı kararı da dikkat çekti. Danimarka istihbarat servisi, en az 158 kişinin IŞİD saflarında savaşmak için ülkeden ayrıldığı, bunların üçte birinin çatışmalarda öldüğünün sanıldığına işaret ediyor. Halen IŞİD saflarında 36 kişinin bulunduğu belirtilirken bunlardan 10 kişinin sadece Danimarka’da oturma iznine sahip oldukları ve bu izinlerinin iptal edildiği kaydediliyor.