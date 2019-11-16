Suriyelileri 21 bin dolar verip geri gönderiyorlar

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.

Danimarka Göç Konseyi’nin verdiği rakamlara göre mayıs ayından bu yana 71 Suriye vatandaşına, kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkesine geri dönmesi sağlandı.

Danimarka’da göçmenlerin ülkeye geri dönüşlerini özendirmek için başlatılan yeni proje, bu kişilerin Danimarka’yı terk etmelerine rağmen, oturma izni hakkını bir yıl süreyle ellerinde tutma hakkı verirken, bu süre içinde fikir değiştirmeleri halinde geri dönmelerine olanak sağlıyor.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HIZLANDI

Danimarka Göç Konseyi’ne göre, geri dönüşü özendirme projesine eklenen bu madde, göçmenlerin geri dönüşlerini önemli ölçüde hızlandırdı.

İŞ BULAMIYORLAR

Göçmenlerin, Danimarka’da iş bulmada çektiği sorunlar da ülkeyi terk etmelerinde önemli rol oynuyor. Danimarka’nın yıl sonunu kadar geri döşünü özendirme projesi için 100 milyon kronun üzerine ödeme yapması bekleniyor.