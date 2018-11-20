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  4. 20 Kasım 2018 07:40

Suudi Arabistan'a bir yaptırım daha geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'a bir yaptırım daha geliyor
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cemal Kaşıkçı  cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." dedi. 

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini  belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye  konuştu.

 

fransa , cemal kaşıkçı
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