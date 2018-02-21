''Suyun altında binlerce ceset var''

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Bild, Türkiye-Yunanistan sınırındaydı. Gazete muhabirlerinden Liana Spyropoulou ve Giorgos Moutafis, göçmen krizinin ardından bölgedeki izlenimlerini aktardı. Muhabirler, binlerce kişiye mezar olan göç yolculuğuyla ilgili de çarpıcı iddiaları haberlerine taşıdı.



Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmak umuduyla yola çıkan binlerce insan... Bazıları bu umut yolculuğunu tamamlamayı başarsa da bazılarının cesetlerine bile hala ulaşılamadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç krizi hala çözülebilmiş değil. Farklı rotalar, umutlar, solan hayatlar ve bugüne kadar ortaya çıkarılmayanlar...

Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild muhabirleri Liana Spyropoulou ve Giorgos Moutafis, Türkiye-Yunanistan sınırına gitti ve göçmenlere mezar olan yerlerin başında gelen Meriç nehriyle ilgili bilinmeyenleri araştırdı.

Midilli başta olmak üzere Ege'deki adalarda yaşanan dramın bir benzeri de o tarihlerde Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleşmekteydi.

2016 yılında zirveye ulaşan göç dalgası, Meriç Nehri'nin derinliklerinde gömülü binlerce insan bıraktı. Muhabirlerin bugüne kadar tutulan kayıtlar ve bölgede yaptığı araştırmalara göre, bu nehirin altında bin 300'den fazla belki de bulunması mümkün olmayan ceset yatıyor.

Yunanistan'ın Maraş köyü, Meriç nehrinin kıyısında sınıra en yakın yer. Bugüne kadar insanlık dramlarının en acılarına ev sahipliği yapmış... Gazeteye konuşan bölge valisi Dimitris Hatzigakidis, bugüne kadar korkunç manzaralarla karşılaşmış. Hatzigakidis, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: 'Bu köyde 100 kişiden azız. Ancak göçmenlerin kaçmak için kullandığı rotaların başında gelen bu köy göçmenler için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Özellikle 2016 yılında buraya gelen binlerce kişiye kıyafet, yemek sağladık, bebeklere süt verdik. Burada yaşananları hayal bile edemezsiniz. Gecenin bir köründe bebek çığlıklarıyla uyanıp, dondurucu soğukta ıslak kıyafetlerle çaresizce bekleyen bir sürü insanla karşılaşmak... Ve bu sadece iyi bir senaryo. Geriye kalan herkesin öldüğü düşünüldüğünde bu insanlar bu halleriyle oldukça şanslı..."

Dimitris Hatzigakidis, "Avrupa'ya ulaşma umuduyla nehirden karşı karşıya geçerken kaybolan binlerce insandan yalnızca bazılarının cesedinin bulunduğunu belirtirken, "Burada, Türkiye ile görünmez sınırımızın olduğu bu bölgede binlerce ceset yatıyor. Ancak kimse bu insanların burada olduğunu, neden buraya geldiklerini ve neler yaşandığını bilmiyor" diyor.