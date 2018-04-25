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  4. 25 Nisan 2018 10:03

Tecavüz evinden kaçıp polise sığındı !

İtalya'da 3 kişi tarafından bir eve kapatılarak 2 hafta boyunca tecavüze uğrayan kadın polise konum göndererek kurtulmayı başardı.

Tecavüz evinden kaçıp polise sığındı !
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İngiliz kadın, İtalya'da cinsel ilişki kölesi olarak tutulduğu evden kaçmayı başardı.

TELEFONDAN KONUM GÖNDERDİ

Kaçmayı başarmadan önce 2 hafta boyunca esir olarak tutulan kadının çilesi, sonunda ailesine cep telefonu ile ulaşabildiğinde yerini tespit edebilmesi için polis ile konumu paylaşmasıyla son buldu.

BULUNDUĞUNDA KORKUNÇ BİR HALDEYDİ

Rosarno şehrinde dış dünyadan yalıtılmış bir evde tutulan kadınla iletişim kurmayı başaran polisler kaçması için ona gereken talimatları verdi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre özgürlüğüne kavuştuğunda korkunç durumda olan kadın, şimdi hastanede tedavi altında tutuluyor.

DAHA ÖNCE TANIŞIYORLARDI

2 hafta boyunca 3 erkek tarafından ilişki kölesi olarak tutularak defalarca tecavüze uğrayan kadının Mamadou Jallow isimli adam ile Almanya'da tanıştığı açıklandı. Jallow'un aynı zamanda kadının banka hesaplarını da boşalttığı öğrenildi.

Jallow ve diğer iki adam adam kaçırma, köleleştirme, ağırlaştırılmış cinsel şiddete ve hırsızlığa dair şüphe ile tutuklandı.

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