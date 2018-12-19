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  4. 19 Aralık 2018 16:27

Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

Avrupa Birliği, deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak gibi plastik tek kullanımlık ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor.

Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor
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AB, deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastikürünleri 2021 yılından itibaren yasaklayacak.

AB Komisyonu, denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklamaya yönelik düzenleme hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, uygun alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler, 2021 yılından itibaren piyasalardan yasaklanacak. Plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları AB ülkelerinde kullanılmayacak.

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 25'ini, 2030'a kadar da yüzde 30'unu geri dönüştürmek zorunda olacak.

Sigara filtrelerini üretenler, ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya katkı sağlayacak.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

AA

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