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  4. 20 Nisan 2018 16:44

Terör örgütü yıllar sonra özür diledi

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ETA örgütü kendini feshetmeden önce neden oldukları ölümler için özür diledi.

Terör örgütü yıllar sonra özür diledi
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İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için onlarca yıl silahlı mücadele yürüten ETA, kendini feshetmeden önce eylemleri sonucu hayatını kaybedenler konusunda özür diledi.

Örgüt, “çatışmada doğrudan rolü olmayan” insanları öldürmüş olduğu için af diledi. İki Bask gazetesinde yer alan yazılı açıklamada örgüt, “Uzun süren silahlı mücadelemiz boyunca telafisi mümkün olmayanlar da dahil olmak üzere bir çok acıya ve zarara sebep olduğumuzun farkındayız. Ölenler, yaralananlar ve ETA’nın eylemleri yüzünden kayba uğrayanları saygıyla anmak istiyoruz. Bask ülkesinde çekilen ölçüsüz acılardaki doğrudan payımız için içten özür diliyoruz” ifadesini kullandı.

2017’de silahsızlanmıştı

Örgüt ayrıca Bask bölgesindeki uzlaşma sürecine desteğini de ifade etti. ETA, 40 yılı aşan silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı. İspanya’nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa’nın güney batısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgütün Mayıs ayı başlarında kendisini lağvetmesi bekleniyor. İspanya hükümet yetkilileri ETA’nın siyasi ve askeri olarak yenildiğini ve hedeflerinin hiç birisine ulaşamadığını söylemişlerdi.

ETA 2010 yılı Eylül ayında silahlı eylemlerine son verdiğini bildirmiş ve 2011 yılında sürekli bir ateşkes ilan etmişti. Örgüt 2017 yılında silahlarını sakladığı yerleri bildirmiş ve artık tamamen silahsızlandığını açıklamıştı.

ispanya , eta , bask bölgesi
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