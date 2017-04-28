Terör saldırısına bir kurban daha

İsveç polisi, Nisan ayı başında başkent Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu terör saldırısında ölenlerin sayısının beş çıktığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 60 yaşındaki İsveç vatandaşı kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde 7 Nisan'da yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmıştı. 39 yaşındaki Rahmet Akilov adlı Özbek vatandaşı saldırganın terör örgütü IŞİD'le bağlantısı olduğu belirtiliyor.