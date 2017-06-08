Terörün gölgesinde sandıklar kuruldu

• Başbakan Theresa May, 18 Nisan’da, “Britanya'nın AB'den ayrılma kararı (Brexit) verdiği referandum sonrasında ülkenin açıklık, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu” ifade ederek, erken seçim kararını açıklamıştı.

• Ülke genelinde 40 bini aşkın sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07:00’da (TSİ 09:00) başlayacak.

• Sandıklar 22:00’de (TSİ 00:00) kapanacak ve akabinde oy sayım işlemine geçilecek.

• 46.9 milyon kayıtlı seçmen, Parlamento’daki 650 milletvekilinin tamamını seçecek. İngiltere’de 336 sandalye kazanan çoğunluğu kazanıyor.

• Seçimlerin favorisi Theresa May liderliğinde Muhafazakâr Parti. Önde gelen kamuoyu araştırma şirketleri, Muhafazakârları İşçi Partisi’nin 11-12 puan önünde gösteriyor. Ancak yarışın başa baş geçeceğini öngören anketler de yayınlandı.

• 2015 yılında yapılan son seçimlere göre seçmen sayısında artış yaşandı: 46.9. Geçen seçimlerdeki kayıtlı seçmen sayısı 46.4 milyondu.

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GEÇEN SEÇİMDE 331 SANDALYE KAZANDI

• Bazı seçmenler posta yoluyla oylarını kullandı. 2015 genel seçimlerine göre toplam seçmenin yüzde 16.4’ü oyunu bu şekilde kullanmıştı.

• Muhafazakâr Parti’nin 650 sandalyeli Parlamento’ya 331, İşçi Partisi’nin ise 232 milletvekili soktuğu 2015 seçimlerinde, katılım oranı, 2010 seçimlerine göre artmış ve yüzde 66.4 olarak kayıtlara geçmişti.

• Sandıkların çoğu okullarda, toplum merkezlerinde ve dini binalarda kurulurken, geçmişte barlar, bir çamaşırhane ve okul otobüsü bu amaçla kullanılmıştı.

• Bazı bölgeler için sonuçların gece yarısı açıklanması beklenirken, kesin sonuçların Cuma günü öğleden sonra netleşmesi öngörülüyor.

• Milletvekili seçimleri ile yerel seçimler aynı anda yapılmadığı için sonuçların, son genel seçimlerden daha hızlı gelmesi bekleniyor.

ÜLKEDE GÜNDEM TERÖR SALDIRILARI

• İngiltere’de seçimler, iki buçuk ay içinde peş peşe yaşanan terör saldırılarının gölgesinde geçiyor.

İlk saldırı 22 Mart’ta başkent Londra’da yaşanmıştı. Khalid Masood adlı saldırgan, Parlamento binasına çıkan Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla yayaları ezdi. Parlamento'nun bulunduğu yerleşkenin çitlerine çarpan Masood, aracından inerek bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, olayda Masood dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

» İkinci saldırı ise 22 Mayıs’ta ABD’li pop yıldızı Ariana Grande’nin Manchester Arena'daki konserinin hemen bitiminde gerçekleşti. Libya asıllı Salman Abedi, konser salonunun fuayesinde üzerindeki el yapımı bombayı patlattı. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi ise yaralandı.

» Son saldırı ise 3 Haziran’da yine Londra’da yaşandı. Beyaz bir kamyonet başkentin merkezinde bulunan London Bridge üzerinde kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Akabinde köprünün güney bitişiğinde bulunan, restoranları ve barlarıyla ünlü Borough Market semtinde araçtan inen saldırganlar, çevredeki insanları bıçakladı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

• İngiltere’de son saldırının ardından bugün gerçekleşen seçimlerin ertelenmesi gündeme gelmişti. Ancak Başbakan Theresa May, saldırıdan bir gün sonra kameraların karşısına geçerek, seçimlerin planlandığı gibi 8 Haziran’da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

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