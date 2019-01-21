Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 21 Ocak 2019 22:37

Theresa May ''B planını'' açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit kararı sonrası B planlarını açıkladı.

Theresa May ''B planını'' açıkladı
A+ A-

İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetin anlaşmasız  Brexit’i dışarıda bırakması yönündeki taleplerle ilgili olarak, bunun yolunun  parlamentonun bir Brexit anlaşmasını onaylaması olacağını söyledi.

May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının geçen hafta parlamentoda  reddedilmesinin ardından "B planını" açıkladı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap  eden May, geçen haftaki oylamanın ardından hükümetinin Brexit yaklaşımının  değişmesi gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Oylamanın ardından parlamentoda temsil edilen partilerin yöneticileri  ve milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten May, temasları  "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Görüşmelerde kendisine iletilen kaygıları dikkate aldığını belirten  May, bunların başında anlaşmasız Brexit seçeneğiyle ilgili kaygının geldiğini  vurguladı.

Anlaşmasız Brexit ihtimalinin masadan kaldırılması yönündeki talepleri  yanıtlayan May, "Anlaşmasız Brexit'i dışarıda bırakmanın yolu, parlamentonun bir  anlaşmayı onaylamasıdır. Hükümet de bunu amaçlıyor." dedi.

Anlaşmasız Brexit'i engellemenin diğer yolunun sadece Brexit'in iptali  olacağını belirten May, "Bu, referandum sonucuna karşı gelmek olur ve bunun  izlenmemesi gereken yol olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Brexit tarihini ertelemenin ise sorunları çözmeyeceğini, sadece  erteleyeceğini savunan May, AB'nin de bu seçeceği destekleme ihtimalinin son  derece az olduğunu kaydetti.

Yeni referandum talebi

Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması taleplerine de değinen  May, "Görevimiz ilk referandumun sonucunu hayata geçirmektir.  İkinci  referandumun yapılması, bu ülkede referandumları nasıl yaptığımızla ilgili önemli  sonuçlar doğuracaktır. Özellikle de İngiltere'yi parçalamaya çalışanların elini  güçlendirecektir." görüşünü dile getirdi.

Yeni referandumun da Brexit tarihini ertelemeyi gerektireceğini  belirten May, bu durumda da ülkenin mayısta yapılacak Avrupa Parlamentosu  seçimlerine girmeye mecbur kalacağını söyledi.

Yeni Brexit referandumunun demokrasiye inancın altını boşaltacağını  savunan May, bunun da ülkedeki sosyal dokuya zarar vereceği görüşünü dile  getirdi.

Tedbir maddesi

Hükümetin, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi" krizini aşmak için  Belfast Anlaşması'nı değiştireceği yönündeki iddiaları da yalanlayan May,  "Hükümet Belfast Anlaşması'nı yeniden açmayacaktır, bu aklımdan bile geçmemiştir  ve geçmez." ifadesini kullandı.

May, "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları gidermek için bu konudaki  itirazları dinleyeceğini ve bunları dikkate alarak AB tarafıyla görüşeceğini  kaydetti.

Hükümetin AB ile bundan sonra yapacağı görüşmelerde İskoçya, Galler ve  Kuzey İrlandatemsilcilerinin görüşlerine daha fazla yer vereceğini de söyleyen  May, parlamentodaki komisyonların, iş dünyasının, sendikaların ve sivil toplumun  da görüşlerini alacağını ifade etti.

İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının anlaşmasız Brexit durumunda da  ülkedeki kazanılmış haklarını koruyacaklarını belirten May, süresiz oturum  işlemleri için belirlenen 65 sterlinlik başvuru ücretlerinin de kaldırılacağını  bildirdi.

May, parlamentoya bugün, bundan sonra izlenecek yola ilişkin "nötr"  bir önerge sunacaklarını ve bunun da 29 Ocak'ta oylanacağını sözlerine  ekledi.

İşçi Partisi

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise May'in  geniş tabanlı danışma planını "göz boyama" diye nitelendirdi.

 Corbyn, partisinin 29 Ocak’taki oylamada anlaşmasız Brexit seçeceğini  masadan kaldırmaya dönük değişiklik teklifi vereceğini bildirdi.

Corbyn, Brexit konusunda yeni referandum taleplerini de  değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

İskoçya

May’den sonra söz alan İskoçya Ulusal Partisi Sözcüsü Ian Blackford da  İskoçya’nın önünde başka seçenekler olduğunu söyledi.

Blackford, "Brexit için oy vermedik. Oy  vermediğimiz bir Muhafazakar  Parti hükümetinin İngiltere’nin bizi dışarı sürüklemesine izin vermeyeceğiz.  İngiltere’yi kurtaramayabiliriz ama İskoçya’yı kurtarabiliriz.  Brexit kaosundan  çıkış yolumuz bağımsız bir İskoçya'dır." dedi.

Blackford, İngiltere kendi içine dönerken İskoçya'nın Avrupa’nın  parçası olarak kalmaya devam etmek istediğini kaydetti.

İskoçya'da 2014'te bir bağımsızlık referandumu yapılmış ancak ülkenin  İngiltere ile birliğinin devamı yönünde sonuç çıkmıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz  parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen  ayrılmış olacak.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma  kararı alınmıştı.

AA

theresa may , b planı , ingiltere
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM