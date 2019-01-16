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  4. 16 Ocak 2019 23:30

Theresa May hükümeti güven oyu almayı başardı

İngiltere'de güvensizlik oylaması sonucu Theresa May, 325 oyla güven oyu almayı başardı.

Theresa May hükümeti güven oyu almayı başardı
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İngiltere'de güvensizlik oylamasının sonucu belli oldu. May Hükümeti, 306'ya karşı 325 oyla güven oyu almayı başardı.

May, ana muhalefetteki İşçi Partisinin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından güven oyu aldı. Oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.

İşçi Partisi May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202’ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.

May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı “B planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.

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