Trafikte rezalet ! Ünlü futbolcunun eşi trafiği birbirine kattı

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City’nin oyuncusu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, Mercedes marka otomobilini hız sabitleyiciyi aktif hale getirip, iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı.

Eski modelin, otomobili ayağı kokpitte kullanma görüntüleri birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Yerel medyaya konuşan bir sürücü, “Yaptığı çok tehlikeli ve sorumsuzca bir hareket. Birini öldürebilirdi. Ne isterse yapabileceğini düşünüyor” sözlerini kullandı.

"BU HAREKETE CEZAİ BİR YAPTIRIM GEREKİR"

İngiltere Otomobil Birliği Başkanı Edmund King ise,”Kendi kendine giden bir araç bile kullanıyor olsa ayağın pedalın hemen üzerinde durması gerekir. Aksi halde acil bir durumda müdahale edilemez. Bu harekete cezai bir yaptırım gerekir” dedi.

Rita Mahrez’in bu hareketinden ötürü ceza alıp almayacağı bilinmiyor.





