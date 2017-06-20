Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belçika polisi, canlı bomba yelekli bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Belçika Federal Polisi, Brüksel'deki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın, olası bir terör saldırısı olup olmadığı, ölü ya da yaralı olup olmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Belçika Federal Polisliği Sözcüsü Peter De Waele, patlamanın ardından inceleme çalışmalarına başlandığını bildirdi.