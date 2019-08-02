Tren istasyonunda polis operasyonu

Almanya’nın Frankfurt kentinde polis, banka soygununa karışan 2 kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bir metro istasyonunu boşalttı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon hakkında Frankfurt polisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

İhbar sonrası yapılan açıklamada, “Bölgede çok fazla polis memuru konuşlandı. Lütfen merkez garın bulunduğu bölgeden uzak durun” uyarısında bulunuldu.

İSTASYON AÇILDI

Yetkililerden daha sonra yapılan açıklamada, istasyonun tekrar açıldığını ve tren seferlerinin tekrar başladığını duyuruldu.