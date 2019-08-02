  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 02 Ağustos 2019 22:11

Tren istasyonunda polis operasyonu

Almanya’nın Frankfurt kentinde soyguna karışan 2 kişinin bulunduğu gerekçesi ile bir metro istasyonu polis tarafından boşaltıldı. Operayonun ardından istasyon tekrar açıldı.

Tren istasyonunda polis operasyonu
A+ A-

Almanya’nın Frankfurt kentinde polis, banka soygununa karışan 2 kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bir metro istasyonunu boşalttı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon hakkında Frankfurt polisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

İhbar sonrası yapılan açıklamada, “Bölgede çok fazla polis memuru konuşlandı. Lütfen merkez garın bulunduğu bölgeden uzak durun” uyarısında bulunuldu.

İSTASYON AÇILDI

Yetkililerden daha sonra yapılan açıklamada, istasyonun tekrar açıldığını ve tren seferlerinin tekrar başladığını duyuruldu.

polis , frankfurt , tren , istasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM